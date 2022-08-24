Борис Джонсон приехал в Киев для встречи с Зеленским

Ушедший с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины.

24 августа Борис Джонсон прибыл в Киев по случаю дня Независимости Украины, встретившись с Владимиром Зеленским. На встрече с украинским лидером Джонсон сообщил, что Лондон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на сумму в $63,7 миллионов.

По словам Бориса Джонсона, в данный пакет помощи Украине Британия включила 850 микродронов, способных участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

В тот же день о новом пакете военной помощи Киеву объявил президент США Джо Байден, сообщив, что стоимость данного пакета приближается к трём миллиардам долларов.