Борис Джонсон прибыл в Киев для участия в торжествах ко Дню независимости Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в среду в Украину, которая отмечает свой 31-й День независимости.
«Это уже третий визит Бориса Джонсона в Украину. Не каждой стране повезло иметь такого друга», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, принимая его.
В Киеве Борис Джонсон объявил о новом пакете помощи Украине, который включает 850 микродронов и составит $63,7 млн.
Напомним, что кабинет Джонсона, который подал в отставку и ждет преемника, изначально занял активную позицию в информационной поддержке Украины и неоднократно оказывал Киеву военную помощь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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