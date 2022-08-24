Группа Мумий Троль отказалась выступать на фестивале в Москве

Лидер рок-группы "Мумий Троль" Илья Лагутенко объявил о невозможности коллектива выступать на столичном фестивале "Музыка с сильным характером".

Популярная отечетсвенная рок-группа "Мумий Тролль" отказалась принимать участие в музыкальном фестивале "Музыка с сильным характером", который пройдёт в Москве.

Решение коллективом было озвучено за несколько дней до старта мероприятия.

Солист группы Илья Лагутенко обхъявил о невозможности своего присутствия на фестивале. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".

Из списка выступающих ранее была исключена группа "Сплин". Организаторы праздника вынуждены были это сделать из-за скандала, в который угодил солист коллектива Александр Васильев.

Музыкант перед исполнением хита "Выхода нет" на концерте в Воронеже объявил, что композиция посвящается знаменитостям, которые покинули Россию.