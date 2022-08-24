Норвегия обогнала Россию по поставкам газа в Европу и пообещала поддерживать высокий уровень добычи

По информации Reuters, Норвегия обошла Россию в объемах поставок природного газа в Европу, поскольку Москва перекрывает его поставки, а страны ЕС работают над сокращением импорта энергоносителей из России.

Министр энергетики Норвегии Терье Аасланд заявил, что его страна намерена сохранить добычу природного газа на нынешнем высоком уровне до 2030 года.

Он напомнил, что Европа борется с кризисом в области производства электроэнергии, который может затормозить работу ряда отраслей.

Официальные прогнозы позволяют Норвегии увеличить добычу природного газа на 8% в этом году по сравнению с 2021 годом — и потенциально побить рекорд пятилетней давности.

Ранее Россия сократила экспорт газа в ответ на западные санкции. В мае Евросоюз принял решение ввести эмбарго на поставки российской нефти по морю.

Импорт газа при этом не был запрещен или ограничен. Но его поток из РФ сократился в июле на 20%, а на днях Россия сообщила о трехдневной остановке поставок.

Но хотя Норвегия намерена поддерживать высокий уровень добычи газа, она не планирует снижать цены, чтобы сделать европейские энергоносители более доступными, сказал Осланд.

Он отметил, что при наличии дефицита цены остаются высокими. По его словам, это способствует увеличению добычи и направлению газа на рынки, которые в нем больше всего нуждаются.