Актриса из Казахстана искала работу в Таиланде, а попала в рабство в Лаосе

Анель Бермаганбетова хотела, чтобы ее отпустили, но девушке объяснили: за нее заплачено, и деньги придется отработать.

Анель Бермаганбетова из Казахстана отправилась в Таиланд в поисках работы и попала в рабство. Она рассказала об этом в соцсетях, благодаря чему с ней сумели связаться журналисты журнала Super, сообщает Сплетник.ру.

Девушка списалась со своей знакомой, которая нашла работу в китайской компании в Дубае, и отправила резюме в филиал фирмы в Таиланде. Ее пригласили в город Чианграй на ставку менеджера по работе с клиентами.

"Через неделю на мое имя приобрели билеты до Бангкока, там меня встретили представители фирмы, заселили в хороший отель", - поделилась Анель.

А утром, когда предстояло ехать к месту работы в Чианграй, у актрисы возникли сомнения: туда ли ее везут? Но она не придала этому значения. В итоге ее доставили в так называемый "Золотой треугольник": место на границе Таиланда, Лаоса и Мьянмы.

Бермаганбетова рассказала, что по приезду ее заставили сдать кровь, и появился страх, что тело могут разобрать на органы. "Как выяснилось, и такое тут возможно", - констатировала девушка.

Актрису поселили в общежитии, где было восемь кроватей. Она поняла, что обманута: работа по найму в Лаосе запрещена, а ее виза рассчитана на месяц, и посещение страны - разовое. Анель хотела, чтобы ее отпустили, но девушке объяснили: за нее заплачено, и деньги придется отработать.

"Здесь я - товар. Как оказалось, я им нужна для "работы" подставным лицом в мошеннической инвесткомпании, которая ведет нелегальную деятельность по всей Азии. Держат меня, чтобы я вела с европейцами переговоры на видеосозвонах и вымогала у клиентов деньги", - сообщила девушка.

Девушка написала в соцсетях несколько постов с просьбой о помощи, однако менеджер заставил их удалить. Но она сумела опубликовать видео, где сняла грязное общежитие, забор с колючей проволокой. Прикрепила к видео переписку с менеджером, где звучат угрозы в ее адрес.

После огласки представители посольства России передали информацию в местный МИД, а также министерство общественной безопасности страны. Отправлены сообщения также в посольства Вьетнама, Таиланда, Ханоя, представительство России в Лаосе.