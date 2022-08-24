Пентагон сообщает, что по приказу Байдена нанесены удары по Сирии
Центральное командование США сообщает, что американские военные по указанию президента Байдена нанесли точечные авиаудары по восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
По данным Пентагона, мишенью стали объекты инфраструктуры, используемые группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции.
Официальный представитель CENTCOM Co. Джо Буччино сообщил, что удары были нанесены в ответ на нападения на американские силы со стороны проиранских группировок.
Речь идет о нападение 15 августа на базу «Зеленая деревня», используемую силами США и их союзников в Сирии. CENTCOM заявил, что в результате этой атаки не было жертви не нанесен ущерб.
Американские войска находятся в Сирии с 2014 года, их направляют для борьбы с боевиками «Исламского государства». В Сирии по-прежнему находится около 900 американских военнослужащих, в основном на востоке.
Поддерживаемые Ираном ополченцы, которые закрепились в Сирии, сражаясь за поддержку президента Сирии Башара Асада в гражданской войне в стране, сконцентрированы к западу от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.
Буччино отмечает, что войска США остаются в Сирии, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГИЛ.
Он говорит, что пропорциональные, преднамеренные действия во вторник были предприняты для защиты американского персонала, ограничения риска эскалации и сведения к минимуму риск жертв.
Опубликовано: Светлана Репина
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