SANA: в Сирии снова обстреляли военную базу США
По сообщению ряда авторитетных источников, американская военная база в Сирии рядом с границей Ирака подверглась ракетному обстрелу. Подробности пока неизвестны.
Это не первый подобный инцидент. Несколько недель назад другая военная база США в сирийской провинции Эль-Хасаке также подверглась ракетному удару. Регион расположен на северо-востоке республики.
Сообщалось, что несколько ракет упали в районе военной базы США в населенном пункте Эш-Шаддад, а одна попала на ее территорию. Тогда ни американцам, ни союзным силам не удалось установить, кто производил обстрел.
Некоторые сирийские источники, в том числе Al Mayadeen, сообщали, что обстрел велся из района Тель-эш-Шаир, который практически вплотную граничит с Ираком, но контролируется курдскими формированиями «Силы демократической Сирии».
Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси призвал американских военных как можно скорее покинуть Сирию и ближневосточный регион в целом. Его слова поддержала Россия: министр обороны страны Сергей Шойгу отметил, что военные США находятся в Сирии незаконно.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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