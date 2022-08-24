SANA: в Сирии снова обстреляли военную базу США

По сообщению ряда авторитетных источников, американская военная база в Сирии рядом с границей Ирака подверглась ракетному обстрелу. Подробности пока неизвестны.

Это не первый подобный инцидент. Несколько недель назад другая военная база США в сирийской провинции Эль-Хасаке также подверглась ракетному удару. Регион расположен на северо-востоке республики.

Сообщалось, что несколько ракет упали в районе военной базы США в населенном пункте Эш-Шаддад, а одна попала на ее территорию. Тогда ни американцам, ни союзным силам не удалось установить, кто производил обстрел.

Некоторые сирийские источники, в том числе Al Mayadeen, сообщали, что обстрел велся из района Тель-эш-Шаир, который практически вплотную граничит с Ираком, но контролируется курдскими формированиями «Силы демократической Сирии».

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси призвал американских военных как можно скорее покинуть Сирию и ближневосточный регион в целом. Его слова поддержала Россия: министр обороны страны Сергей Шойгу отметил, что военные США находятся в Сирии незаконно.