Генсек НАТО: Россия не сможет выиграть войну против Украины

Китай ослабил жесткие ограничения на выдачу виз, опасения по поводу пандемии спадают

Китай ослабляет свои жесткие ограничения на выдачу виз после того, как он в значительной степени приостановил их выдачу иностранным студентам и другим лицам более двух лет назад в начале пандемии COVID-19.

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