Генсек НАТО: Россия не сможет выиграть войну против Украины

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе своего обращения ко Дню независимости Украины, выразил убежденность в её победе.

В ходе своего поздравительного обращения по случаю Дня независимости Украины, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет победить Украину.

"Сильная и независимая Украина имеет решающее значение для стабильности в регионе", —  сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО остается верен своим обещаниям и будет поддерживать Украину столько,сколько нужно.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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