Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

Дженнифер Флавин подала заявление на развод ещё на прошлой неделе из-за того, что актер выводит из семейных фондов активы.

Слухи о возможном разводе звезды появились ещё неделю назад. Поклонники обратили внимание, что Сталлоне изменил татуировку на бицепсе.

Там, где раньше был портрет жены, артист набил сверху изображение своей собаки, сообщает Рамблер.

Однако представитель звезды тогда опроверг догадки фанатов, решивших, что за сменой картинки стоит нечто большее, чем простое обновление тату.

Но теперь стало известно, что Дженнифер Флавин на самом деле подала заявление на развод ещё на прошлой неделе. А одна из главных причин такого решения - недовольство жены, что Сильвестр выводит из семейных фондов активы.

Флавин также намерена восстановить девичью фамилию и добиться запрещения транзакций, касающихся совместных активов пары.