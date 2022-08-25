Посольство РФ в США: Вашингтон опасается разглашения преступления «Азова»
Посольство России в Соединенных Штатах сообщает, что в Вашингтоне боятся огласки преступления националистов "Азова".
Российское посольство в Соединенных Штатах Америки выпустило заявление о запрещенном в РФ националистическом батальоне "Азов".
Как передает российской информационное агентство ТАСС, в Соединенных Штатах боятся разглашения преступлений бойцов батальона "Азов".
"США боятся огласки бесчеловечных преступлений "Азова". Об этом заявило посольство России в Вашингтоне", - сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.
Также российская дипмиссия отреагировала на обвинения в сторону РФ из-за суда над военными преступниками.
Опубликовано: Николай Скира
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