Посольство России в Соединенных Штатах сообщает, что в Вашингтоне боятся огласки преступления националистов "Азова".

Российское посольство в Соединенных Штатах Америки выпустило заявление о запрещенном в РФ националистическом батальоне "Азов".

Как передает российской информационное агентство ТАСС, в Соединенных Штатах боятся разглашения преступлений бойцов батальона "Азов".

"США боятся огласки бесчеловечных преступлений "Азова". Об этом заявило посольство России в Вашингтоне", - сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

Также российская дипмиссия отреагировала на обвинения в сторону РФ из-за суда над военными преступниками.