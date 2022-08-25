ВСУ дважды за утро обстреляли Горловку из артиллерийских систем

Украинская артиллерия нанесла удар по Горловке. Выпущено семь снарядов натовского калибра 155 мм.

В своём официальном Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК разместило информацию об обстреле Горловки со стороны ВСУ. По городу выпущено семь артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ в направлении 06:10 - н.п.Озеряны, Горловка. Выпущено семь снарядов калибра 155 мм", - говорится в сообщении.

Горловка - второй по значимости город в ДНР. Расположен в 50 км от Донецка. Для обстрела города ВСУ применяет дальнобойные гаубицы М777 калибра 155 мм, которые им передали США, Канада и Австрия.