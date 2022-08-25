Зеленский не ответил конкретно на вопрос журналистов, насколько независима Украина

Президент Украины Владимир Зеленский не смог конкретно ответить на вопрос, действительно ли Украина независима.

Вопрос прозвучал во время совместного брифинга Зеленского и премьера Британии Бориса Джонсона посвященного Дню независимости Украины.

Вопрос  был поставлен в ракурсе независимости Украины в данный момент в условиях потери больших территорий и поставок оружия Западом.

«Насколько это возможно сегодня, настолько мы независимы», — ответил ему украинский лидер.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 