Калифорния запретит продажу бензиновых автомобилей к 2035 году

Все новые автомобили, продаваемые в Калифорнии, должны будут иметь нулевой уровень загрязнения окружающей среды не позднее 2035 года, согласно решению властей штата.

Мера, которая будет обсуждаться в четверг, 25 августа, Калифорнийским советом по качеству воздуха (California Air Resources Board, CARB), формализует цели, поставленные в сентябре 2020 года губернатором-демократом Гэвином Ньюсомом, и должна побудить другие штаты сделать то же самое.

Проект «99,9%», по словам одного из членов CARB Дэниела Сперлинга, предусматривает несколько этапов. Под удар попали как дизельные, так и бензиновые автомобили.

«Таким образом, в 2026 году треть продаж автомобилей в Калифорнии должна приходиться на автомобили с нулевым уровнем выбросов, другими словами, только автомобили, работающие на электричестве, водороде и некоторых гибридных автомобилях, а к 2030 году они должны составлять 100% продаж», — отметил Дэниел Сперлинг.

Калифорния с ее более чем 40 миллионами потребителей является крупнейшим рынком в Соединенных Штатах, и ее стандарты влияют на производство по всей стране. General Motors уже объявила в январе 2021 года о своем намерении прекратить производство автомобилей с ДВС к 2035 году.

Эта мера стала ответным шагом после того, как президент Джо Байден на прошлой неделе подписал закон об обширном плане инвестиций в климат и здоровье, который включает в себя пакет в размере 370 миллиардов долларов для сокращения выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году.