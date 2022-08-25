Как русские литераторы третировали своих жен

На уроках литературы об этом не рассказывают, но всегда любопытно узнать, какими были на самом деле известные классики.

В советское время личная жизнь классиков литературы была закрыта для обсуждения. Тем временем, как выяснилось, далеко не у всех она была безупречной.

Лев Толстой

Его считали образцом морали и добродетели. Однако в отношениях с супругой Софьей писатель проявил себя иначе. Толской считал, что лишь рождение детей оправдывает любовные отношения между супругами. При этом воздержание - не для него: первые 13 лет совместной жизни жена классика непрерывно рожала.

А потом Толстой ушел с головой в свою философию, и все хлопоты о поместье легли на плечи Софьи. Лев Николаевич также бесконечно принимал нищих и странников, которых к тому же нужно было кормить. И этим тоже приходилось заниматься жене.

Федор Достоевский

Как муж он также очень далек от идеала. Любившая писателя жена Анна сталкивалась не только с его болезнями (эпилепсией), но и страстью к азартным играм. Федор Достоевский мог все проиграть, а затем заложить вещи и опять проиграть.

Александр Блок

С будущей женой Любовью Менделеевой поэт познакомился в юном возрасте. Они поженились, но Блок воспринимал Любовь как Прекрасную Даму. И, дабы не опорочить это большое и светлое чувство, спать предпочитал с другими женщинами.

В итоге жене тоже пришлось по-иному взглянуть на адюльтер: ее отношения с Блоком вылились в причудливые многоугольники с любовниками и любовницами.

Иван Бунин

Бунин был уверен: для творчества и вдохновения нужно страдать, и в данный процесс вовлекал жену Веру. Она терпела бесконечные любовные связи мужа на стороне, а еще - его снобизм и полное пренебрежение чувствами близких.

Как-то Бунин привел подругу домой и заявил: она тоже будет здесь жить. Писатель однажды даже выразил удивление по поводу любви к женам: по его мнению, любить свою жену - то же самое, что любить собственную руку.