«Газпром» заявил, что ни одна турбина для «Северного потока» не находится в Канаде

В «Газпроме» заявили, что ни одна из турбин для «Северного потока» не находится на ремонте в канадском Монреале.

В четверг, 25 августа 2022 года, пресс-служба российской энергетической компании «Газпром» прокомментировала заявление главы МИД Канады Мелани Жоли касательно турбин для газопровода «Северный поток».

Сотрудники холдинга утверждают, что в настоящее время ни один из газотурбинных двигателей Siemens для компрессионной станции «Портовая» не находится на техническом обслуживании в Канаде.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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