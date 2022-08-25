«Газпром» заявил, что ни одна турбина для «Северного потока» не находится в Канаде
В «Газпроме» заявили, что ни одна из турбин для «Северного потока» не находится на ремонте в канадском Монреале.
В четверг, 25 августа 2022 года, пресс-служба российской энергетической компании «Газпром» прокомментировала заявление главы МИД Канады Мелани Жоли касательно турбин для газопровода «Северный поток».
Сотрудники холдинга утверждают, что в настоящее время ни один из газотурбинных двигателей Siemens для компрессионной станции «Портовая» не находится на техническом обслуживании в Канаде.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Тайвань увеличит военные расходы до рекордно высокого уровня
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине
Посол Украины в Ватикане оскорбил Папу Римского за слова сочувствия родным убитой Дарьи Дугиной
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации