Минобороны РФ: прямым попаданием «Искандера» уничтожен эшелон ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении прямым попаданием «Искандера» более 200 резервистов ВСУ в Днепропетровской области.

В четверг, 25 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что российские военные прямым попаданием ракеты «Искандера» уничтожили эшелон ВСУ на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате удара из ракетного комплекса «Искандер» ликвидированы более двухсот украинских резервистов и десять единиц военной техники, направляющихся на Донбасс для участия в боевых действиях.