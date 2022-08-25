Минобороны РФ: прямым попаданием «Искандера» уничтожен эшелон ВСУ
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении прямым попаданием «Искандера» более 200 резервистов ВСУ в Днепропетровской области.
В четверг, 25 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что российские военные прямым попаданием ракеты «Искандера» уничтожили эшелон ВСУ на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.
Отмечается, что в результате удара из ракетного комплекса «Искандер» ликвидированы более двухсот украинских резервистов и десять единиц военной техники, направляющихся на Донбасс для участия в боевых действиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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