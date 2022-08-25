ВКС России уничтожили пять боевых самолётов ВСУ на аэродроме Миргород

В Минобороны РФ рассказали, что российские солдаты уничтожили пять боевых самолётов ВСУ на военном аэродроме Миргород.

25 августа генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ доложил об уничтожении служащими российских воздушно-космических сил пяти боевых самолётов ВСУ на военном аэродроме близ города Миргород Полтавской области Украины.

Конашенков добавил, что высокоточными ударами российской авиацией также были поражены три украинские военные воздушные суда на территории аэродрома в Днепропетровской области.