Минобороны РФ сообщает об уничтожении сразу восьми украинских самолетов

В ежедневном брифинге Минобороны России сообщает об уничтожении восьми боевых машин ВВСУ на двух аэродромах.

«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что еще три самолета были уничтожены после удара по аэродрому Днепр.

Таким образом на счету ВКС России уже 273 самолета ВВСУ.