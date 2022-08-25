Медведев рассказал про «полтора сценария» развития событий в Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что «есть лишь полтора сценария развития событий в Украине».
Медведев отметил, что аналитики могут бесконечно «упражняться в подготовке прогнозов по украинскому конфликту», однако описываемые ими сценарии — «вранье чистой воды и демагогия для обработки электрокара». По его словам, это уране подается западной прессе, а та в свою очередь воздействуют на людей.
Зампред Совбеза РФ считает, что конфликт в Украине может быть решен только благодаря российской стороне или действиям самих украинцев. Он подчеркнул, что «есть только полтора сценария развития событий».
В первую очередь, цели специальной военной операции должны быть достигнуты и признаны Киевом. Второй — военный переворот в Украине, а уже затем признание итогов специальной военной операции. По словам Медведева, это все варианты, которые могут быть.
Ранее авторитетное британское издание The Guardian выпустило целых пять сценариев развития событий в Украине в ближайшее три месяца. Самый очевидный по мнению журналистов издания — конфликт в Украине затянется минимум на год, однако уже не будет таким интенсивным.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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