Удар «Искандера» уничтожил 200 резервистов ВСУ в Днепропетровской области

Пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации двух сотен украинских резервистов недалеко от Днепропетровска.

25 августа сотрудник Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл утренний брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что днём ранее российские войска нанесли удар по населённому пункту Чаплино в Днепропетровской области.

По словам Конашенкова, удар наносился из ракетного комплекса "Искандер" и был нацелен на базу резервистов вооружённых сил Украины в регионе.

Игорь Конашенков утверждает, что по итогу успешной атаки на место дислокации ВСУ в Чаплино российские ракетные войска смогли уничтожить порядка 200 украинских военных.