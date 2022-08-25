Удар «Искандера» уничтожил 200 резервистов ВСУ в Днепропетровской области
Пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации двух сотен украинских резервистов недалеко от Днепропетровска.
25 августа сотрудник Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл утренний брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что днём ранее российские войска нанесли удар по населённому пункту Чаплино в Днепропетровской области.
По словам Конашенкова, удар наносился из ракетного комплекса "Искандер" и был нацелен на базу резервистов вооружённых сил Украины в регионе.
Игорь Конашенков утверждает, что по итогу успешной атаки на место дислокации ВСУ в Чаплино российские ракетные войска смогли уничтожить порядка 200 украинских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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