Шольц прокатился на зенитном танке «Гепард» на полигоне Путлос
Канцлер ФРГ Шольц посетил в четверг военный полигон и сфотографировался в зенитном танке «Гепард».
Канцлер Олаф Шольц посетил военный полигон Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн, где проходят обучение украинские солдаты.
Там Шольц был сфотографирован, среди прочего, во время испытаний зенитного танка «Гепард».
Шольц также поговорил с инструкторами по техническому обучению из военной компании Kraus-Maffei Wegmann.
Отметим, что эти зенитные танки канлер обещал поставить на Украину еще в мае.
Опубликовано: Тарас Медведев
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