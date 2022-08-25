Шольц прокатился на зенитном танке «Гепард» на полигоне Путлос

Канцлер ФРГ Шольц посетил в четверг военный полигон и сфотографировался в зенитном танке «Гепард».

Канцлер Олаф Шольц посетил военный полигон Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн, где проходят обучение украинские солдаты.

Там Шольц был сфотографирован, среди прочего, во время испытаний зенитного танка «Гепард».

Шольц также поговорил с инструкторами по техническому обучению из военной компании Kraus-Maffei Wegmann.

Отметим, что эти зенитные танки канлер обещал поставить на Украину еще в мае.

