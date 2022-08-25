Delfi Bizness: Латвия увеличила перевалку российских грузов через свои порты

После отказа Литвы от российских грузов, ассоциация грузоперевозок Латвии отчиталась об увеличении перевалки, а следовательно сотрудничества с российской стороной.

Сокращение российских грузов в порту Клайпеды (Литва) на 19% вызвало практически равное увеличение перевалки в портах Латвии. Таким образом официальная Рига фактически компенсирует потерю потока российского угля, который, к слову, также постепенно возвращается в латвийские порты. Для перевалки возвращается и руда из России, немного нефти.

Практически все порты Латвии имеют положительный результат от увеличения перевалки российских грузов. То есть, в то время пока Литва сокращает сотрудничество с российскими перевозчиками и поставщиками, Латвия наращивает перевалку грузов из России несмотря на санкции.

Официально, российские грузы в Латвии не попадают под экономические ограничения (санкции), да и порты якобы «дистанцируются от связей с Россией». Однако по факту ситуация выглядит неоднозначно. Латвия как и Эстония ориентированы на российский транзит, то есть это львиная доля прибыли экономики стран (так исторически сложилось).

Таким образом, даже при большом желании, Латвия все равно будет действовать лицемерно. С одной стороны, поддерживать санкции ЕС, призывы Литвы лишать граждан России ВНЖ в стране и ограничивать визы для россиян. С другой — увеличивать товарооборот и перевалку грузов с Россией.