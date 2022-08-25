МИД Беларуси прокомментировал угрозы украинского депутата в адрес Лукашенко

В МИД Беларуси заявили, что такая ненависть, как у Гончаренко к Лукашенко, привела к нынешним событиям на Украине.

25 августа пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в своём интервью для российского интернет-издания РИА высказался по поводу заявления депутата Верховной рады Украины, который пригрозил повешеньем президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Глаз утверждает, что подобные высказывания являются «не первым примером изощренной человеконенавистнической риторики» со стороны киевского режима, которые имеют непосредственное отношение к происходящим в настоящее время «трагическим событиям» на Украине.

Помимо прочего белорусский дипломат подчеркнул факт того, что Беларусь разделяет мнение братского украинского народа от «подобных горлопанов», разжигающих своими «девиантными фантазиями» враждебные настроения в общественном сознании.