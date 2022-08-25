Энергоатом: впервые в истории произошло отключение Запорожской АЭС от энергосети

Украинская компания "Энергоатом" уведомляет, что ЗАЭС впервые в истории была полностью обесточена.

Вечером 25 августа администрация Запорожской атомной электростанции в Энергодаре опубликовала экстренный пресс-релиз, в котором сообщила, что АЭС была обесточена впервые в истории.

Из пресс-релиза следует, что электричество пропало во всём Энергодаре, из-за чего Запорожская АЭС была срочно переподключена к энергосети.

Также сообщается, что электроэнергия пропала в Херсоне, Новой Каховке, Мелитополе и некоторых городах Запорожской области наряду с Энергодаром.