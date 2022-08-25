ООН получила жалобу на применение Украиной кассетных боеприпасов

Докладчик Института ООН по исследованию проблем разоружения Мэри Уорхэм рассказала, что к ней поступило две «заслуживающие доверие жалобы на применение ВСУ кассетных боеприпасов».

Мэри Уорхэм отметила, что так как жалобы поступили «из проверенных источников», она считает необходимым добавить их в отчет по исследованию проблем разоружения в мире. Однако вопрос о необходимости поездки на территорию Донбасса для сбора доказательств остался без ответа.

Ранее представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение ВСУ кассетных боеприпасов, снаряжённые минами «Лепесток».

24 августа 2022 года постоянный председатель России при ООН Василий Небензя показал мины «Лепесток» на заседании Совета безопасности и продемонстрировал их малозаметность. Небензя отметил, что дети Донбасса нередко принимают эти мины за игрушку и берут в руки, после чего мина детонирует.

Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запревает применение, накопление и производство противопехотных мин в 2005 году. При этом представители Украины утверждают, что не применяют запрещенное оружие, несмотря на зафиксированные факты.