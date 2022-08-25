Авторитетное информационное агенство сообщает, что в этом году Европейский союз не просто собирается прекратить большую часть поставок российской нефти, но и найти полноценную альтернативу.

Единственный альтернативный поставщик, который может обеспечить равный объем нефти всему ЕС — это Иран. Правда, на страну наложены примерно такие же санкции, как и на Россию, а это означает, что фактически он не может заниматься нефтяными поставками.

Если Ирану удастся заключить с влиятельными государствами соглашения о своей ядерной программе, то ЕС спокойно пойдет навстречу, снимет санкции и позволит экспортировать нефть и другие товары. В первую очередь для себя, но никто не будет запрещать Ирану сотрудничать и с другими серами.

Государственные нефтедобывающие компании Ирана уже ведут переговоры с Грецией, Италией, Испанией, Турцией и рядом других государств. При этом поставки возможны только при облегчении санкций, а они — при договоренности по ядерной программе (от которой, судя по всему, Иран пока не собирается отказываться).

Существует и еще одна проблема: крайне высокая стоимость на нефть. При возвращении Ирана на рынок, он намерен продавать свои баррели по полной цене даже «благородной» Европе. В данный момент иранская нефть экспортируется в основном только в Азию, а покупатели получают приличные скидки как компенсацию за трудности с перевозкой и страховкой танкерных партий, которые сохраняются и даже усложняются из-за санкций.