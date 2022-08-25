Два энергоблока Запорожской АЭС отключились после обстрела ВСУ

Украинские войска произвели массированный обстрел Энергодара, после чего в Запорожской АЭС были отключены два энергоблока.

Вечером четверга пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины обстреляли АЭС в Запорожье из крупнокалиберной артиллерии.

После обстрела объекта стало известно, что два энергоблока Запорожской атомной электростанции впервые были отключены от энергосети, из-за чего в Мелитополе, Энергодаре, Херсоне и Новой Каховке отключилось электричество.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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