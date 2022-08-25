В Швейцарии запрещено ночью ходить в туалет, принимать душ и стирать
Иностранцев такое положение вещей повергает в шок. Но это сделано для повышения комфорта швейцарцев.
Швейцария пользуется славой богатейшей страны мира. Тем не менее ежедневно после 10 часов вечера здесь запрещено смывать воду в унитазе и мыться в душе.
Закон, запрещающий делать это, введен для борьбы с повышенной шумностью в ночное время. Запрет касается многоквартирных домов, и за его нарушение придется заплатить немалый штраф - от 1000 евро и более.
Если квартира не принадлежит жильцам, то есть ее арендуют, то за нарушение закона их могут досрочно выселить.
Многие квартировладельцы стараются обойти ночной запрет на посещение санузла, установив современную сантехнику с хорошей шумоизоляцией. Но такая роскошь далеко не всем по карману.
Еще один способ обойти запрет - договориться с соседями. Правда, это не всегда работает, и кто-то из соседей может пожаловаться на нарушителей в компетентные инстанции, после чего все-таки придется заплатить штраф.
Кроме ночного запрета на пользование санузлом в Швейцарии существуют запреты на стирку и мытье посуды в ночное время. Покой граждан - превыше всего!
Опубликовано: Наталья Павлова
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