Кнайсль: в феврале 2023 года Евросоюз будет умолять Путина о переговорах
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала карикатуру, на которой европейские политики ведут переговоры с Путиным.
25 августа бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала новое сообщение в Twitter, где показала карикатуру на картину Серова "Ходоки у В. И. Ленина" с Владимиром Путиным вместо вождя мирового пролетариата.
При этом Кнайсль подписала пародию на картину словами о том, что таким образом в феврале 2023 года делегация Евросоюза будет выглядеть на приёме в Сочи у Владимира Путина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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