Индия уволила трех офицеров ВВС, которые случайно запустили сверхзвуковую ракету в Пакистан
Во вторник ВВС Индии сообщили об увольнении трех офицеров за случайный запуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos по соседнему Пакистану в марте.
Официальное расследование инцидента обнаружило, что отклонение трех офицеров от стандартной процедуры привело к случайному запуску ракеты.
Авария произошла во время планового технического обслуживания, когда из-за технической неисправности ракета выстрелила из гарнизонного городка Амбала в пакистанскую провинцию Пенджаб.
Ракета BrahMos представляет собой крылатую ракету с ядерным зарядом, разработанную совместно Россией и Индией, с дальностью полета 180 миль и скоростью 3 Маха.
Пакистан отследил полет ракеты и подготовился к ответному удару, но воздержался, когда его оценка показала, что что-то не так. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.
Страна потребовала ответов от правительства Индии, которое в ответ заявило, что это был несчастный случай, и назвало инцидент «глубоко прискорбным».
Две страны уже давно враждуют друг с другом с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году, а напряженность между ядерными соперниками усилилась в результате недавних пограничных стычек на территории Кашмира.
В 2019 году Пакистан сбил индийский военный самолет в ответ на авиаудары по боевикам в контролируемом Пакистаном городе Балакот. Индия заявила, что нанесла удары в отместку за взрыв террориста-смертника, в результате которого погибли 40 индийских военнослужащих в контролируемом Индией Кашмире.
Опубликовано: Светлана Репина
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