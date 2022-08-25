WSJ: Пентагон утвердит командующего операцией США в Украине
Соединенные Штаты Америки готовятся назначить командующего операцией США в Украине.
Соединенные Штаты Америки намерены прировнять свою помощь Украине к полноценной военной операции.
Тем самым Вашингтон признает свое прямое участие в конфликте на территории Украины.
Более того, руководство Пентагона собирается присвоить данной операции название и назначить командующего.
Такую информацию накануне опубликовали американское издание The Wall Street Journal и британское издание ВВС.
Опубликовано: Николай Скира
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