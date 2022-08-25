Пакистан недоволен поведением Индии после запуска ракеты по его территории и требует совместного расследования
Пакистан отверг закрытие Индией инцидента с запуском сверхзвуковой ракеты по его территории 9 марта и повторил требование о проведении совместного расследования.
Пакистанское Министерство иностранных дел опубликовало официальное заявление о том, что не считает инцидент исчерпанным, а дело – закрытым.
На днях индийские ВВС сообщили о завершении расследования и увольнении трех офицеров из-за случайного запуска ракеты по Пакистану.
МИД Пакистана считает, что меры, принятые Индией после инцидента, и последующие выводы и наказания, вынесенные так называемым внутренним следственным судом, являются совершенно неудовлетворительными, несовершенными и неадекватными.
В ведомстве отмечают, то Индия не только не ответила на требование Пакистана о совместном расследовании, но также уклонилась от вопросов, поднятых относительно действующей в стране системы командования и управления, протоколов безопасности и причин задержки признания Индией запуск ракеты.
Если Индии действительно нечего скрывать, то она должна принять требование Пакистана о совместном расследовании в духе прозрачности, говорится в документе.
Индия и Пакистан обладают ядерным оружием и уже давно находятся в конфликте из-за своих границ.
Исследователи говорят, что ядерная война между двумя странами может иметь разрушительные глобальные последствия.
Опубликовано: Светлана Репина
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