Spiegel: Иностранные наемники жалуются на беспредел в ВСУ
Как сообщает Spiegel, иностранные солдаты ВСУ жалуются на беспредел в войсках.
Иностранные наемники Вооруженных сил Украины жалуются на полнейший беспредел в рядах войск.
Как сообщает Spiegel, командиры ВСУ заставляли иностранцев принимать участие в мародерстве и грабежах.
"Иностранные наемники пожаловались на беспредел в ВСУ. Об этом пишет немецкое издание Spiegel", - передает URA.RU.
Источник уверяет, что тех иностранцев, которые не выполняли незаконные приказы командиров, унижали и угрожали им расправой.
Опубликовано: Николай Скира
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