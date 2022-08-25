Как сообщает Spiegel, иностранные солдаты ВСУ жалуются на беспредел в войсках.

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины жалуются на полнейший беспредел в рядах войск.

Как сообщает Spiegel, командиры ВСУ заставляли иностранцев принимать участие в мародерстве и грабежах.

"Иностранные наемники пожаловались на беспредел в ВСУ. Об этом пишет немецкое издание Spiegel", - передает URA.RU.

Источник уверяет, что тех иностранцев, которые не выполняли незаконные приказы командиров, унижали и угрожали им расправой.