В Европе нарастает кризис удобрений из-за сокращении производства Yara
Европейский кризис удобрений усилился после того, как промышленный гигант Yara International ASA заявил, что рекордные цены на газ вынуждают его сокращать загрузку мощностей по производству аммиака в регионе.
Считается, что более четверти мощностей региона по азотным удобрениям уже утрачено. Сокращения отражают влияние газового кризиса в Европе на промышленных потребителей, а также на счета потребителей за электроэнергию.
Сокращение запасов удобрений также угрожает вынудить фермеров мира сократить потребление питательных веществ, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур.
Это может привести к снижению урожая, в то время как мир борется с резким ростом цен на продовольствие.
Yara заявила, что сокращает использование аммиака примерно до 35%, при этом последние сокращения привели к общему сокращению до эквивалента 3,1 млн тонн аммиака и 4 млн тонн готовой продукции по всей производственной системе в Европе.
Компания сообщила, что будет, где это возможно, использовать свою глобальную систему снабжения и производства для оптимизации операций и удовлетворения потребительского спроса, включая продолжение производства нитратов с использованием импортного аммиака. В настоящее время импортировать аммиак в Европу намного дешевле, чем производить его там.
CF Industries объявила в среду, что остановит производство аммиака на своем оставшемся заводе в Великобритании.
Grupa Azoty, крупнейшая польская химическая компания, также сократила производство аммиака, а Anwil, подразделение нефтяной компании PKN Orlen SA, остановило производство.
Опубликовано: Светлана Репина
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