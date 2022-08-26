В Европе нарастает кризис удобрений из-за сокращении производства Yara

Европейский кризис удобрений усилился после того, как промышленный гигант Yara International ASA заявил, что рекордные цены на газ вынуждают его сокращать загрузку мощностей по производству аммиака в регионе.

Считается, что более четверти мощностей региона по азотным удобрениям уже утрачено. Сокращения отражают влияние газового кризиса в Европе на промышленных потребителей, а также на счета потребителей за электроэнергию.

Сокращение запасов удобрений также угрожает вынудить фермеров мира сократить потребление питательных веществ, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур.

Это может привести к снижению урожая, в то время как мир борется с резким ростом цен на продовольствие.

Yara заявила, что сокращает использование аммиака примерно до 35%, при этом последние сокращения привели к общему сокращению до эквивалента 3,1 млн тонн аммиака и 4 млн тонн готовой продукции по всей производственной системе в Европе.

Компания сообщила, что будет, где это возможно, использовать свою глобальную систему снабжения и производства для оптимизации операций и удовлетворения потребительского спроса, включая продолжение производства нитратов с использованием импортного аммиака. В настоящее время импортировать аммиак в Европу намного дешевле, чем производить его там.

CF Industries объявила в среду, что остановит производство аммиака на своем оставшемся заводе в Великобритании.

Grupa Azoty, крупнейшая польская химическая компания, также сократила производство аммиака, а Anwil, подразделение нефтяной компании PKN Orlen SA, остановило производство.