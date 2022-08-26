Россия шпионила за учебными миссиями ВСУ в Германии

Согласно сообщению Der Spiegel, спецслужбы России шпионили за обучением украинских солдат в Германии.

По данным издания, Служба военной охраны (MAD) заметила подозрительные автомобили вскоре после начала курсов для украинских военных в районе военных баз Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц и Графенвер в Баварии, из которых просматривались подъездные пути и казармы.

В Идар-Оберштайне Бундесвер обучал украинских солдат на Panzerhaubitze2000, в Графенвере вооруженные силы США обучали украинцев работе с западными артиллерийскими системами.

По данным военной разведки, полигоны также несколько раз облетали с помощью небольших беспилотников, чтобы наблюдать за тренировками украинских военных.

В силовых кругах ФРГ подозревают, что российские спецслужбы также могли попытаться подсмотреть данные мобильных телефонов украинских военных с помощью радиосканеров.