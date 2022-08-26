Захарова обвинила правительство Латвии в «языковом геноциде»

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет использования русского языка на рабочем месте в Латвии.

26 августа официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова осудила политику проводимую латвийским правительством, направленную на притеснение национальных меньшинств и уничтожение русского языка.

Захарова убеждена, что «языковой геноцид» стал неотъемлемой частью этноязыковой политики латвийского правительства и возведён на государственный уровень в отношении проживающего на территории Латвии русского сообщества, «которых латвийские власти считают людьми второго сорта».