Захарова обвинила правительство Латвии в «языковом геноциде»
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет использования русского языка на рабочем месте в Латвии.
26 августа официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова осудила политику проводимую латвийским правительством, направленную на притеснение национальных меньшинств и уничтожение русского языка.
Захарова убеждена, что «языковой геноцид» стал неотъемлемой частью этноязыковой политики латвийского правительства и возведён на государственный уровень в отношении проживающего на территории Латвии русского сообщества, «которых латвийские власти считают людьми второго сорта».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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