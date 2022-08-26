Увидела свет композиция Бритни Спирс, записанная в паре с Элтоном Джоном

Элтон сам предложил Бритни спеть дуэтом, чтобы помочь реанимировать карьеру после выхода из-под отцовской опеки.

Первая с 2017-го года запись песни Бритни Спирс, записанная с Элтоном Джоном, увидела свет.

Трек называется Hold Me Closer - это ремейк хита Элтона Tiny Dancer 1971 года. Как уточняет СтарХит, над этим синглом работал композитор Эндрю Уотт.

Новый трек певицы уже получил первые отклики в сети. Одни назвали его "шумным попурри", другие вообще считают халтурой.

По информации инсайдеров, Элтон сам предложил Бритни сотрудничество - чтобы помочь ей реанимировать карьеру после освобождения певицы от отцовской опеки.

Певица обвинила Джеймса Спирса и других родственников в нарушении ее прав, жестоком обращении и распоряжении ее деньгами без согласия артистки.

Суд освободил Джеймса Спирса от опеки над Бритни в конце прошлого года, но родственникам еще предстоит участие в судебном разбирательстве. Отец исполнительницы подал на дочь в суд, обвиняя Бритни в "очернении" его имени в соцсетях.