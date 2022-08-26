ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что украинские военные перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину.

В пятницу днём, 26 августа 2022 года, член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём пресс-релизе рассказал, что бойцы ВСУ перебили четвертую линию передачи энергии из Запорожской АЭС, тем самым физически отключив станцию от украинской энергосистемы.

Рогов помимо прочего сообщил, что все мощности вырабатываемой Запорожской атомной электростанцией в Энергодаре энергии направленны на Херсон. Угроза радиационной безопасности отсутствует.