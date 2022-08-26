Лукашенко заверил Запад, что Су-25 ВВС Беларуси уже могут нести ядерное оружие

Беларусь готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада, заявил Александр Лукашенко.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты "Су" для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси посещает сегодня «Минский механический завод имени С.И. Вавилова». На предприятии его ознакомили с новыми техническими разработками, среди которых мобильный комплекс контроля обстановки, радиолокационный оптический комплекс, приборы разведки и другие.

На встрече с Путиным в Санкт-Петербурге президенты приняли решение о переоснащении белоруской армии. В том числе речь шла о средствах способных нести ядерное оружие. В частности о поставках в Беларусь систем «Искандер» и модернизации штурмовиков Су-25.