Германия отказывается поставлять дальнобойное оружие Украине для ударов по России

Олаф Шольц поддержал идею Джо Байдена не поставлять Украине дальнобойные системы вооружений, способных наносить удары по глубинным регионам России.

Интернет-издание T-Online процитировало высказывание федерального канцлера Олафа Шольца, который заявил, что ФРГ не станет поставлять украине оружие, способное наносить удары по территории России. Такая мера необходима для предотвращения эскалации конфликта.

"Президент Соединённых Штатов Джо Байден чётко сформулировал принцип, согласно которому Украина не должна получать дальнобойное оружие для обстрелов территории России. Этим принципам необходимо придерживаться и всем остальным", — заявил Шольц.

Ранее Шольц заявил, что Германия будет продолжать поставлять оружие для ВСУ. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ анонсировала поставки систем ПВО IRIS-T уже в ближайшие недели.