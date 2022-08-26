Минобороны РФ: военнослужащие двух бригад ВСУ дезертировали в Новомихайловке и Дибровном

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие двух бригад ВСУ оставили позиции в Новомихайловке и Дибровном.

В пятницу, 26 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства заявил, что в результате потери боеспособности в результате значительного сокращения личного состава, служащие 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха дезертировали в селе Новомихайловка ДНР.

Конашенков добавил, что бойцы украинской 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» по вышеуказанным причинам приняли решение оставить занимаемые в селе Дибровное Изюмского района Харьковской области и покинули территорию ведения боевых действий.