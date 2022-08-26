Папа Римский поддержал мнение России о то, что главная ответственность за развязывание конфликта на Украине лежит на НАТО.

В публикации для Foreign Affairs американский эксперт по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Анжела Стент сообщили о поддержке российской позиции по конфликту на Украине со стороны Папы римского Франциска.

"Появляется всё больше сторонников мнения о том, что конфликт на Украине был спровоцирован США и НАТО. Среди них и глава Ватикана Франциск", — говорится в публикации.

Авторы статьи убеждены в том, что независимо от степени интеграции Украины в структуры Североатлантического альянса, любые усилия Киева в этом направлении противоречии интересам Москвы.