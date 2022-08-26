Прокуратура Киева сообщила о задержании главного поставщика кокаина для украинской элиты

Надзорное ведомство Киева сообщило, что задержало 48-летнего гражданина Украины Юрия Чернецкого, которого называют «главным поставщиком кокаина для элиты» страны.

Согласно материалам следствия, 48-летний гражданин Украины Юрий Чернецкий, систематически сбывал наркотические средства (кокаин) на территории украинской столицы. Сообщается, что правоохранительным органам удалось задокументировать несколько фактов продажи наркотиков.

Во время очередного сбыта Чернецкий был задержан. При обыске на месте правоохранители обнаружили 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы. Подозреваемому играли меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 4 миллионов гривен. По предъявленным обвинениям ему грозит до 10 лет лишения свободы с полной или частичной конфискацией имущества.

Примечательно, что прокуратура Киева не называет имени подозреваемого в своем пресс-релизе, однако в сети давно появилась информацию о том, что это Юрий Чернецкий (в том числе со ссылкой на правоохранительные органы).

В декабре 2021 года Юрий Чернецкий проходил подозреваемым по делу о поставках кокаина политикам и чиновникам Украины. Он и второй подозреваемый (Александр Демченко) были установлены, однако обвинения им так и не предъявили.