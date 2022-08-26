Bloomberg: оружие Запада для Украины начало попадать на черный рынок

Генеральный инспектор Пентагона Шон О'Доннелл обеспокоен тем, что западное оружие поставленное Украине начало попадать на черный рынок. Он не исключил, что пресечь это будет попросту невозможно.

Шон О'Доннелл отметил, что пока США и страны Европы спешат пополнить запасы Украны на миллиарды долларов, некоторое вооружение попросту не доходит до пункта назначения и отправляется обратно. Кроме того, множество контрактов заключены с ошибками, а злоупотребление полученным оружием окажется безнаказанным.

Отчет генерального инспектора Пентагона сосредоточен на дополнительны расходах на Украину в размере 26,6 миллиардов долларов. К слову, эти расходы были утверждены Конгрессом США еще в прошлом году, то есть до начала специальной военной операции России в Украине.

Это привело к сокращению вооружения в самих США, при этом многие партии оружия просто недолил до Украины. Формально, конечно, известно, где находится это оружие. Но находится ли оно на складах в целости и сохранности и в том же количестве, в котором поступило — остается вопросом.

Шон О'Доннелл также поднимает вопрос о том, что Пентагон фактически не имеет право на контроль отправленного вооружения Украине. То есть, нет никакой гарантии того, что оружие не отправится на черный рынок, тем более, что такие факты уже зафиксированы.