Лукашенко заявил про способность белорусских самолетов переносить ядерное оружие
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна «готова мгновенно» ответить на любые угрозы западных стран. По его словам, на данный момент прорабатывается вопрос ядерного вооружения.
Так, Александр Лукашенко отметил, что белорусские самолеты «Су» начали переоборудовать для несения ядерного оружия. Он напомнил, что ранее договорился о такой возможности с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко считает, что западные страны должны понимать, что «никакие вертолеты, самолеты их не спасут» в случае, если они пойдут на обострение геополитических отношений. Он подчеркнул, что Беларуси известны «все центра принятия решений, а цели определены».
Президент Беларуси особенно отметил, что никому не угрожает, поэтому беспокоится из-за модернизации и улучшения белорусского вооружения не стоит. Однако он призвал Запад смотреть «за нами, а мы будем смотреть за ними».
Лукашенко добавил, что военные на Западе «прекрасно понимают», что отношения с Беларусью, а вместе с ней и с Союзным государством — Россией — обострять ни в коем случае нельзя. В случае обострения, «ответ будет мгновенным».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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