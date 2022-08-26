Daily Mail: с октября электроэнергия в Великобритании подорожала на 80%

Британцы из небогатых регионов, согласно опросам, всерьез думают над тем, что вскоре придется разжигать костры и греться у каминов из-за крайне высоких цен на электроэнергию.

Этой зимой жители Великобритании серьезно почувствуют рост счетов за электричество. Управлением рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem), открыто подтвердило, что рост цен на электричество с октября 2021 года по текущие время составил более 80%, а средний счет британских домохозяйств вырос с 1971 до 3549 фунтов стерлингов в год.

Повышение цен на электроэнергию коснется примерно 24 миллионов домохозяйств Великобритании (Англии, Шотландии и Уэльса). При этом, текущее повышение стоимости не последнее в этом году, оно снова будет скорректировано с октября по 31 декабря.

Ofgem также сообщает, что порядка 4,5 миллионов британцев, которые пользуются счетчиками предоплаты, наиболее уязвимы перед высокими счетами. Некоторые из них уже столкнулись с топливной бедностью. Средний размер годового счета для них уже увеличился до 3608 фунтов стерлингов.

Независимая энергетическая консалтинговая компания Auxilione заявила, что опираясь на средние цены на газ, расходы на электроэнергию достигнут 5210 фунтов стерлингов в январе 2023 года после корректировки текущих цен. При этом, к середине следующего года они могут достигнуть и 6823 фунтов стерлингов.