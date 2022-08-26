WNP: Польша и Словакия завершили проект по снижению газовой зависимости от России

Польша и Словакия завершили проект газотранспортной системы, связывающей две страны. Вскоре ее введут в эксплуатацию. Церемония открытия состоялась на западе Польши — в конечной точки проекта.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что завершение строительства газопровода стало доказательством возможности укрепления энергетической безопасности стран через связь сворных и южных регионов. Он подчеркнул, что новый маршрут — снижение газовой зависимости от России.

Его словацкий коллега Эдуард Хегер пояснил, что газопровод дает жителям Восточной Европы чувство свободы благодаря наличию альтернативы, не зависящей от контактов Польши и Словакии с Россией.

Строительство проекта газопровода между Польшей и Словакией протяженностью в 160 километров началось в 2018 году. Он позволяет польской стороне получить доступ к поставкам из региона Адриатического моря и из Южного газотранспортного коридора.

В свою очередь Словакия теперь может закупать газ напрямую из норвежских месторождений. Предполагается, что два государства смогут прокачивать по маршруту не менее 4,7 миллиардов кубометров газа в год. При этом словацкая часть газопровода доходит до украинской границы, так что в случае необходимости Украина также сможет им воспользоваться.