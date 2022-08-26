Шольц - это пацан, который ничего не понимает в политике – Лукашенко

Александр Лукашенко на брифинге после посещения оборонного предприятия дал характеристику западным политикам.

На брифинге зашел разговор о некоем разговоре канцлера Шольца и президента Путина, который якобы касался суверенитета Беларуси. Президент Беларуси назвал эту историю фейком.

«Шольц – это пацан, который не понимает, и понимать ничего не хочет в политике. Такие разговоры между двумя руководителями государств носят абсолютно закрытый характер и обнародовать их можно только с согласия человека на том конце повода (Путина)», отметил белорусский лидер.

Он также привел еще один пример публичной деятельности новых европейских политиков.

«Или помните Макрон перед журналистами пиарился? Что он сказал Путину и так далее. Это пацанье, мелкота. Так нельзя, так не бывает», - отметил Лукашенко.

