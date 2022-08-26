Reuters: США и Индия обсудили «потолок цен» на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо во время рабочего визита в Индию обсудил введение потолка цен на российскую нефть с представителями индийских властей и большого бизнеса.

В Министерстве финансов США считают, что уменьшение доступности нефти из России ведет к резкому росту стоимости на «черное золото» и вытекающие продукты. Это вызывает обеспокоенность, которая вынуждает заблаговременно принимать определенные меры.

При этом в Индии напомнили, что Великобритания обходит собственные санкции, закупая российскую нефть через третьи страны с помощью Бельгии, у которой нет необходимости в таких объемах, как она закупает для переработки.

В США считают, что политика «потолка цен» должна быть едина, как для стран Европейского союза, так и для тех, кто не вводил санкции в отношении российских ресурсов, в том числе и Индии. При этом Индия потребляет огромное количество нефти ежедневно и закупки из России ей не просто выгодны, но и необходимы.

По предварительной информации, США и Индия не смогли договорится по доступности российской нефти и тем более введении «потолка цен» на закупки. Как минимум, это не выгодно индийской стороне, а как максимум — она может потерять выгодного поставщика нефти и нефтепродуктов в лице России.