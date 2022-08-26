Россия разработает новые условия въезда и выезда для иностранцев
В России готовится законопроект, который изменит условия въезда, выезда и пребывания иностранцев.
Дмитрий Медведев заявил в пятницу, что проводится подготовка нового законопроекта, регулирующего условия пребывания иностранных граждан в России.
Он добавил, что Путин проведет в сентябре заседание Совбеза, посвященное вопросам миграции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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